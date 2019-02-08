كاظم الساهر يصدر توضيحا بخصوص تغيير لقبه

الخليج 365/ بغداداصدر الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، توضيحا بخصوص تغيير لقبه، فيما اكد انه ابن وادي الرافدين.

وقال الساهر في تسجيل صوتي نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وتابعته الخليج 365، انه "في القيد العام اسمي كاظم جبار ابراهيم السامرائي، وفي هوية الاحوال المدنية اسمي كاظم جبار ابراهيم فقط، واوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، اي عدم تطابق في الاسماء معناه مشكلة كبيرة"، مبينا "انني لا اريد ان اشرحها بالتفصيل، ومايقارب السنة معاملتي الرسمية متوقفة في الخارج لسبب عدم تطابق الاسماء حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بان الشخص كاظم جبار ابراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر ولم تكفي".



واضاف الساهر "قمت بالاتصال بالمحامي وطلبت نصيحة قانونية والحل كان اضافة الساهر على كاظم جبار ابراهيم فقط حبر على الورق مجرد اضافة"، مشيرا الى ان "كلمة الساهر اكثر من ثلاثين سنه احملها في الشهرة ".

وتابع الساهر "لا اقصد اي اساءة ولا انسى من اين اتيت وادي حجر الموصل او مدينة الحرية"، لافتا الى "اني ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي".

واكد الساهر "كنت وسابقى كاظم اجبار ابراهيم السامرائي باللقب والروح وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق"، موضحا "انا ابن العراق واقولها بكل فخر واعتزاز ولي الشرف بان القى هذا الاهتمام".

وقدم الساهر اعتذاره "في حال لو تسبب هذا الموضوع الم لاي شخص"، لافتا الى "انني ابن وادي الرافدين".

هذا واعلن مدير الجنسية العامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي، امس الخميس، عبر الخليج 365، عن وصول طلب تغيير لقب الفنان كاظم الساهر الى المديرية، مبينا ان ذلك جاء بعد موافقة وزارة الداخلية على الطلب.

يشار الى ان عددا من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مرفقا مع مستمسكات تبين طلب الفنان كاظم الساهر بتغيير لقبه من السامرائي الى الساهر.

