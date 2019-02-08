نائب: اللجنة القانونية ستعمل على اصدار اوامر قبض لمن يستخدم اسم العشائر لتهديد الدولة

اكد النائب فائق الشيخ علي، الجمعة، ان اللجنة القانونية ستعمل على اصدار اوامر قبض لمن يستخدم اسم العشائر لتهديد الدولة.
وقال الشيخ علي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتابعتها الخليج 365، ان "العشائر قيم وأصول وحُرمات"، مبينا ان "البعض ممَنْ يستغلون إسم العشائر، أو ينصبون أنفسهم كشيوخ لها يهددون ويتوعدون الدولة والمجتمع عبر وسائل الإعلام إذا ما تعرض أحد أبنائهم إلى إلقاء القبض عليه".
واضاف ان "اللجنة القانونية ستعمل مع مجلس القضاء الأعلى على إصدار أوامر قبض بحق المهددين المتوعدين، ليتأدبوا".
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