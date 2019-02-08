الوطنية تشبه كتاب الحلبوسي لعلاوي بتعامل صدام حسين مع المواطنين

الخليج 365/ بغداداصدرت كتلة الوطنية النيابية، الجمعة، بيانا بشأن الكتاب الذي صدر من رئيس البرلمان حول غيابات اياد علاوي عن جلسات البرلمان، فيما شبهت ذلك بتعامل رئيس النظام السابق صدام حسين مع المواطنين.

وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تداولت كتاباً منسوباً الى رئيس مجلس النواب يخص اياد علاوي دون ان يصدر عن مكتبه او عن المتحدث الرسمي باسمه اي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم"، مبينا ان "هذا الكتاب لم يصل رسمياً الى ائتلاف الوطنية او نوابها او مكتب علاوي".



واضاف الشمري ان "هذا الأسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته واملاءاته عبر الاعلام"، مشيرا الى ان "بعض المغرضين استغلوا ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الاخرين، تصدوا لنظام صدام واسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام".

وتابع الشمري ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد نسي دور اياد علاوي وامام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للانبار"، لافتا الى انه "في كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين بانه يجب ان يقطع راتب علاوي، تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع اعضاء مجلس النواب مجتمعين".

واكد الشمري ان "علاوي لايطلب المال والجاه وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله من اجل شعب العراق الكريم"، موضحا ان "امتناعه عن حضور جلسات البرلمان -للأسف- جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض ان يكون اميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي، وعندما يتراجع عن اسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في ادارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على اداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب".

وبين الشمري ان " علاوي كان وما يزال طوال الفترة الماضية يواصل عمله على خدمة العراق وشعبه العظيم وحكومته وطنياً واقليمياً ودولياً، ولم يبخل بجهد إلا وبذله من اجل خدمة الوطن وسلامته".

وجهت رئاسة البرلمان، امس الخميس، تنبيها الى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على خلفية تجاوز غياباته عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 (قانون مجلس النواب وتشكيلاته).

ودعت رئاسة البرلمان علاوي بعدم التغيب مستقبلا عن جلسات مجلس النواب، وهددت باتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون علاه.

