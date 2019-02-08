افتتاح ادهش الحضور، هذا ما شهده معرض بغداد الدولي للكتاب من خلال مستوى التمثيل الحكومي والتنظيم، فضلا عن مشاركة اكثر من ستمئة دار نشر محلية وعربية وأجنبية من ثلاث وعشرين دولة، ما اضفى نكهة مغايرة للمعرض بدورته الحالية.
اجتمعت الثقافة العربية على اديم بغداد، واجتذبت عشاق الكتاب من كل حدب وصوب في محاولة لاشباع العقول الشغوفة بالمعرفة والمولعة بسحر الكتب.
والجدير بالذكر أن رسائل كثيرة حملها معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الحالية، يأتي في مقدمتها الاقبال الجماهيري لاقتناء الكتب. وهذا الامر يعيد الى الاذهان سنوات ازدهار القراءة التي شهدها العراق في سبعينيات القرن الماضي، ما يعطي الامل بعودة الحياة الى بلد اهلكته الحروب ومنغصاتها في فترات مضت.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: معرض بغداد الدولي للكتاب يضم أكثر من 600 دار نشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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