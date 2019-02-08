تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات وفرص عمل وتحسين الخدمات

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل واجراء اصلاحات على مستوى الحكومة المحلية.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن عشرات الناشطين الشباب شاركوا في تظاهرة قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ اصلاحات على مستوى الحكومة المحلية، مبيناً أن القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة.



ولفت المراسل الى أن التظاهرة هي امتداد لتظاهرات اسبوعية تخرج كل يوم جمعة في نفس المكان.

يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تظاهرات احتجاجية شبه اسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة، وبعضها تضمنت إحراق اطارات سيارات وقطع شوارع بها.

