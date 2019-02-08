الخارجية تنشر اسماء العراقيين الذين لقوا مصرعهم واصيبوا بحادث شرم الشيخ

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن اسماء العراقيين الذين لقوا مصرعهم واصيبوا في حادث شرم الشيخ بمصر، فيما اشارت الى ان السفارة العراقية في القاهرة تتابع علاج المصابين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السفارة العراقية في القاهرة تتابع ميدانيا وبتوجيه من وزير الخارجية محمد علي الحكيم علاج العراقيين المصابين اثر حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة تسعة آخرين".



واضافت انه "على إثر الحادث تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ القريبة"، مشيرة الى ان "السفارة قامت عبر قنصليتها بإجراءات نقل الجثامين ومتابعة حالات المصابين خصوصا الحرجة منها".

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن حادث تصادم بين حافلتي رحلات، وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، بين مصريين وعراقيين.

المصابون في مستشفى الطور هم :

١.سجى علوان عبد

٢.رزان سيف حازم

٣.فضيله جواد كرمش

٤.وهاب محمد احمد

٥.رنا ماجد راشد

الوفيات في مستشفى الطور

١. وثاب وهاب احمد / طفل

المصابون غي مستشفى شرم الشيخ

١.زهراء على فيصل السهيل

٢.علي فيصل دحام السهيل

٣.شمس فيصل دحام السهيل

٤.احمد فيصل دحام السهيل

الوفيات في مستشفى شرم الشيخ

١.شيماء عبد ساير

