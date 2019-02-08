خطيب الكوفة: نرفض ان يكون العراق منطلقا لضرب او مراقبة دول الجوار

ابدى امام وخطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي، الجمعة، رفضه بأن يكون العراق منطلقا لضرب أو مراقبة دول الجوار.
وقال الدنيناوي، خلال خطبة صلاة الجمعة، في مسجد الكوفة بمحافظة النجف، وحضرها مراسل الخليج 365، "نشد على يد الحكومة العراقية برفضها ان يكون العراق منطلق لضرب او مراقبة اي دولة من دول الجوار".
وطالب خطيب الكوفة، وهو قيادي بالتيار الصدري، الحكومة العراقية "بالاستعجال لحسم ملف التواجد الامريكي في العراق"، وقال "نطالب حكومتنا باستعجالها لانهاء التواجد الامريكي البغيض على ارض المقدسات".
وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاحد 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.
ونتج هذا التصريح عن ردود فعل سياسية عراقية رافضة،في حين يعتزم اعضاء في مجلس النواب تشريع قانون يقضي بخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية.
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