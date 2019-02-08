قبيلته تستنكر اعتقال اوس الخفاجي وتطالب بإطلاق سراحه

أعرب أمير قبيلة خفاجة الشيخ عامر غني صكبان، الجمعة، عن استنكاره وشجبه لاعتقال قائد لواء أبو الفضل العباس اوس الخفاجي، مطالبا "الضمائر الحية" في الحكومة العراقية بإطلاق سراحه.
وقال صكبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باسمى وباسم قبيلة خفاجة برؤساء عشائرها وافخاذها وابناؤها نشجب ونستنكر وندين اعتقال المجاهد الشيخ أوس الخفاجي قائد لواء أبو الفضل العباس الذي ضحى وجاهد ضد النظام البائد وواصل جهاده بمواقفه الوطنية وساهم بشكل فعال في المصالحات العشائرية".
وأضاف صكبان، "لذلك نحن نناشد الضمائر الحية في الحكومة العراقية باطلاق سراحه، والله من وراء القصد."
وكانت مديرية امن الحشد الشعبي أعلنت، امس الخميس، عن اغلاق اربعة مقرات "وهمية تنتحل صفته" في بغداد، مبينة ان احداها "تابع لما يسمى لواء ابو الفضل العباس ويديره اوس الخفاجي".
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