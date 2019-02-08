نائب عنها: تخصيصات نينوى بالموازنة لاتكفي لتبليط شوارعها

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب عن محافظة نينوى، الجمعة، أن ما تم تخصيصه من اموال في الموازنة للمحافظة لايكفي لاعمار قضاء واحد او تبليط شوارع المحافظة، فيما اشار الى اهمية التعامل مع وضع نينوى بشكل خاص وليس بنفس الية التعامل مع باقي المحافظات كونها محافظة منكوبة وتعرضت لتخريب ودمار كبير جدا.

وقال حسن خلف علو، في حديث لـ الخليج 365، إن "تخصيصات محافظة نينوى بالموازنة ليست بمستوى الطموح او الحاجة الفعلية للمحافظة التي تعاني من نقص حاد جدا بالخدمات والبنى التحتية اضافة الى الدمار الكبير الذي تعانيه من الحرب ضد داعش"، مبينا ان "ما تم تخصيصه بالموازنة للمحافظة لايعادل واحد بالمئة من استحقاقها الفعلي وحاجتها وهي لاتكفي لاعمار قضاء واحد مدمر فيها".



واضاف علو، ان "تخصيصات اعمار المحافظة لا تكفي لتبليط شوارعها كون نينوى مدينة منكوبة تعرضت للتخريب والسلب والنهب والدمار "، لافتا الى ان "التخريب الذي تعرضت له مابعد داعش اكبر من التخريب الذي حصل فيها بوقت سيطرة داعش عليها ناهيك عن التفجيرات والتخريب الذي تعرضت له قبل داعش من الجماعات الارهابية الاخرى".

ولفت علو، الى ان "جميع الاموال التي قدمت للمحافظة رغم تواضعها الكبير لكنها ايضا لم تقدم شئ للمحافظة فلم نشاهد اي معالم على الارض تشير الى عمليات صرف مبالغ على اعمار مناطق او بنى تحتية"،مشددا على ان "نينوى بحاجة الى التعامل معها بشكل خاص وليس كباقي المحافظات ويبنغي تفعيل اداء لجنة الاعمار بشكل اكبر وان تكون هنالك جدية بالعمل والتعامل بحالة طوارئ لاعمار المحافظة".

يشار الى ان مجلس النواب صوت في ساعة متاخرة من ليل 23-24 كانون الثاني 2019 على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

