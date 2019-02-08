وفاة الطفلة "رهف" في احدى مستشفيات بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن وفاة الطفلة "رهف" التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى مستشفى في بغداد.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب تلقت " الخليج 365"، نسخة منه، إن "الطفلة رهف توفيت في ساعة متقدمة من ليلة امس في احدى مستشفيات العاصمة بغداد" دون ذكر مزيد من التفاصيل. .
ونقلت رهف الطفلة ذو السابعة من العمر، الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد تعرضها لتعنيف خطير.
واكدت وزارة الصحة، امس الخميس، ان الطفلة رهف التي تعرضت لتعنيف خطير، ترقد في العناية المركزة في مستشفى الصدر ببغداد، واشارت حينها الى أن حالتها الصحية حرجة.
وكان مستشفى الصدر العام شرق العاصمة بغداد قد اعلن في وقت سابق امس، عن تلقيه حالة "اعتداء وحشي" بالضرب والحرق لطفلة في السابعة من عمرها من قبل اهلها مما ادى الى اصابتها بنزيف في الدماغ ودخولها العناية المركزة .
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