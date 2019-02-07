عبد المهدي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر

الخليج 365/ بغدادتلقى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة جمهورية مصر العربية، واعدا بتلبيتها بأقرب وقت ممكن.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، مبعوث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سفير مصر في بغداد علاء موسى، والذي نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد الاخير بتلبيتها بأقرب وقت ممكن".



وأضاف المكتب، أنه "جرى استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها في جميع المجالات ، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، موضحا أن "رئيس الوزراء أعرب عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون في المجالات كافة".