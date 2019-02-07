نائب: المدائن تعيش كارثة إنسانية و500 ألف مواطن مهدد بالموت بسبب أزمة المياه

الخليج 365/ بغدادحذر رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الخميس، من موت 500 الف مواطن يسكنون في قضاء المدائن بسبب "كارثة" ازمة المياه الانسانية التي تضرب القضاء، داعيا رئيس الوزراء للتدخل الفوري والاطلاع على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين.

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قضاء المدائن يعيش كارثة إنسانية وهناك خمسمائة الف مواطن مهددين بالموت جراء إنقطاع المياه عنهم"، مطالبا، رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري والحضور شخصياً إلى القضاء لكي يطلع على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين".



وأضاف الشمري، "على رئيس الوزراء الاطلاع على كمية الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة انقطاع الماء ليس فقط عن الشرب والاستخدام اليومي وإنما عن الحيوانات والأراضي الزراعية ومختلف المشاريع الزراعية والصناعية من حقول دواجن وبحيرات أسماك مما يهدد بكارثة بيئية كبيرة".

وأوضح، أن "حوضيات نقل المياه لايمكنها ان تسد حاجة المواطنين، حيث تشير تقديرات خلية الأزمة إلى أن الوضع سيستمر إلى ما لايقل عن خمسة أيام أخرى، وهذا يعني مرور ما يقارب الاسبوعين من انقطاع تام ونهائي للمياه".

