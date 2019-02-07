إحباط محاولة لتهريب مخدرات في البصرة وضبط 14 كغم من الحشيش والكرستال

الخليج 365/ البصرةأعلنت قيادة قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة، الخميس، أن قوة أمنية ألقت القبض في منطقة حدودية في محافظة البصرة على متهم بتهريب المخدرات، وضبطت بحوزته 14 كغم من المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أنه "بعد توفر معلومات عن عملية تهريب للمخدرات تمكنت استخبارات قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة بالتعاون مع مكتب قائد قوات الشرطة في المحافظة من القاء القبض في منطقة حدودية على متهم بتنفيذ العملية"، مبيناً أن "المفرزة ضبطت لدى المتهم 12 كغم من مادة (الحشيش) المخدرة، إضافة الى كيلوين من مادة (الكرستال) المخدرة".



يذكر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة ألقت القبض في غضون العامين الحالي والسابق على آلاف المتهمين بتعاطي وتجارة وتهريب المواد المخدرة، وأكثرها شيوعاً وانتشاراً مادة (الكرستال)، إضافة الى مادة (الحشيش).