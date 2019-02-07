نائبة تشدد على ضرورة إنزال اقصى العقوبات بحق معنفي الاطفال

الخليج 365/ بغداداكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الخميس، ان تعنيف الاطفال وصل الى مراحل خطيرة بالعراق، مشددة على ضرورة انزال اقصى العقوبات بحق من يرتكبون هذه المخالفات.

وقالت دلير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "يجب قيام المعنيين بتدويل قضية التعنيف المتزايد ضد الاطفال"، مبينة ان "تلك الممارسات التي لا تمت للانسانية بصلة تمر دائما مرور الكرام دون وجود اي رادع من قبل السلطات التنفيذية والجهات المعنية في العراق".



واكدت دلير على "ضرورة انزال اقسى العقوبات بحق معنفي الاطفال ليكون رادعاً لهم في المستقبل"، مشيرة الى ان "تعنيف الاطفال وصل الى حد خطير لا يمكن السكوت عنه، واخر ضحاياه الطفلة رهف التي يبلغ عمرها 6 سنوات والتي تعرضت للصعق الكهربائي وحرق اجزاء من جسدها ووضعها الصحي الحالي يرثى له".

واوضحت ان "العراق لم يصل الى حلول لغاية الان بخصوص الاطفال مجهولي النسب من ضحايا داعش"، مؤكدةً ان "الجهات المعنية يجب ان تهتم اكثر بهذا الموضوع الخطير كونه يشكل قنبلة موقوتة في المستقبل".

وبينت دلير ان "قانون حقوق الطفل قد طرح في الدورتين البرلمانيتين السابقتين دون ان يلقى اي اهتمام من قبل اعضاء مجلس النواب رغم مطالباتنا المستمرة في لجنة المرأة والاسرة والطفولة بضرورة تشريعة"، منبهة أن "القانون احتوى الكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والاسرية والعمل للطفل والتي تضمن له العيش الرغيد والكريم في بلده، الا ان ارادة الكتل السياسية وانشغالها بالمكاسب والامتيازات والصفقات التي لايمكن تركها لمدة 4 سنوات حالت دون وضعه على طاولة النقاش وصنع مستقبل مشرق لاطفال البلد".

