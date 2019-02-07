عبد المهدي للبارزاني: الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب وامنه واستقراره

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وامنه واستقراره والمضي بمشاريع الاعمار، مشيرا الى اهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، بعد ظهر اليوم، رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني".



وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، إن "الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وامنه واستقراره والمضي بمشاريع الاعمار، فضلا عن تحقيق وحدة الشعب العراقي وتلبية متطلباته في تطوير الخدمات والتنمية والاعمار والازدهار الاقتصادي"، مشيرا الى "اهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

من جهته، قدم رئيس حكومة اقليم كردستان "التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة لتوليه رئاسة الحكومة"، مشيدا بـ"نظرة الحكومة الى جميع العراقيين دون تمييز، والعمل بروح الفريق الواحد".

