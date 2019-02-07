بالفيديو: نصيف تكشف نحو 10 ملايين دولار شبهات فساد في عقد النفط

نحو عشرة ملايين دولار اضيفت للسعر الحقيقي لأجهزة فحص الشاحنات، في العقد الذي وقع بين وزارة النفط وشركة ألتمينا. هذا ما كشفته النائبة عالية نصيف، التي اكدت انها ستباشر بفتح تحقيق للكشف عما وصفتها بالأيدي الخفية وراء هذا العقد، الذي طالبت رئيس الوزراء ووزير النفط وكلا من مفتشي الداخلية والنفط بإيقافه.

بموجب هذا العقد، يتم تجهيز مصافي الدورة وبيجي والشعيبة بجهاز فحص الشاحنات بقيمة ستة ملايين ونصف المليون دولار، في حين أن قيمته التخمينية هي ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف دولار. وبالتالي فإن مجموع مبالغ الاجهزة الثلاثة، وفقا للعقد، يكون تسعة عشر مليونا ونصف المليون دولار، في حين أن الكلفة التي يخمنها الخبراء هي تسعة ملايين وسبعمئة وخمسون الف دولار.



هذه الصفقة التي احيل العقد فيها الى الشركة بطريقة الاحالة المباشرة، كانت مخالفة بحد ذاتها. إذ تبين نصيف ان الاحالة تمت بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء على طلب وزارة النفط بالتعاقد مع هذه الشركة مباشرة واستثنائها من شروط تنفيذ العقود الحكومية، على الرغم من ان هذه السلعة ليست احتكارية. وهنا تكمن المخالفة الصريحة لشروط الاستثناء والاحالة المباشرة في العقود.

ويرى مراقبون ان المعركة ضد الفساد لا تزال تسير ببطء لارتباط البعض منها بالطبقة السياسية، وخاصة الأحزاب المهيمنة على مفاصل الدولة والسلطات التشريعية والتنفيذية.

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