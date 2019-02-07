بموجب هذا العقد، يتم تجهيز مصافي الدورة وبيجي والشعيبة بجهاز فحص الشاحنات بقيمة ستة ملايين ونصف المليون دولار، في حين أن قيمته التخمينية هي ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف دولار. وبالتالي فإن مجموع مبالغ الاجهزة الثلاثة، وفقا للعقد، يكون تسعة عشر مليونا ونصف المليون دولار، في حين أن الكلفة التي يخمنها الخبراء هي تسعة ملايين وسبعمئة وخمسون الف دولار.
هذه الصفقة التي احيل العقد فيها الى الشركة بطريقة الاحالة المباشرة، كانت مخالفة بحد ذاتها. إذ تبين نصيف ان الاحالة تمت بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء على طلب وزارة النفط بالتعاقد مع هذه الشركة مباشرة واستثنائها من شروط تنفيذ العقود الحكومية، على الرغم من ان هذه السلعة ليست احتكارية. وهنا تكمن المخالفة الصريحة لشروط الاستثناء والاحالة المباشرة في العقود.
ويرى مراقبون ان المعركة ضد الفساد لا تزال تسير ببطء لارتباط البعض منها بالطبقة السياسية، وخاصة الأحزاب المهيمنة على مفاصل الدولة والسلطات التشريعية والتنفيذية.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نصيف تكشف نحو 10 ملايين دولار شبهات فساد في عقد النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.