الجمارك: إعادة اصدار إرسالية أفران غازية في منفذ الشيب

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة الجمارك العامة، الخميس، عن إعادة إرسالية أفران غازية مخالفة للضوابط الى الجانب الإيراني بعد فشلها بالفحص المختبري ومخالفتها للمواصفات المعتمدة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمرك الشيب اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية أفران غازية وتبين عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني".



واشارات الهيئة الى انها "تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الجمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد غيرالمطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن".

يذكر ان هئية الجمارك العامة تقوم بين فترة واخرى بضبط حاويات وسلع وناقلات في المنافذ الحدودية لا تطابق المواصفات او المعايير المعولة بها، وتتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق القائمين على ادخل هذة السلع الى البلاد.

