نائبة تعتبر تقييم حكومة عبد المهدي ما يزال مبكرا

الخليج 365/ بغدادرأت النائبة عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية ايناس المكصوصي، الخميس، أن تقييم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما يزال مبكرا.

وقالت المكصوصي في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية التقييم لعمل حكومة عادل عبد المهدي وبعد مضي أكثر من 100 على تشكيلها مازال مبكرا، فهي تمر وفق جزئيات ومراحل، خاصة إن الكابينة الوزارية لم تكتمل وما زال جزء منها يدار بالوكالة".



وأضافت المكصوصي، أن "هناك منهاج حكومي تم التصويت عليه اضافة الى قرارات اخرى صدرت من الحكومة بحاجة الى قراءة عميقة لمعرفة ايجابيات او سلبياتها ومنها الاتفاقية مع الاردن، بالتالي فان التقييم للحكومة لا يمكن تحقيقه خلال هذه الفترة لعدم اكتمال الصورة واستقرار وضع الحكومة".

وأضافت المكصوصي ، اننا "بحال اردنا عن التقييم للحكومة خلال التفرة السابقة خصوصا بملف الخدمات فان الامر صعب اذا ما اردنا عرض التقييم بشكل شامل على المشاريع الستراتيجية، لكن قد تكون هناك بعض الاجراءات البسيطة هنا او هناك من الممكن تأشيرها بالجانب الايجابي لكنها بالمجمل هي خطوات بسيطة وفردية وليست شاملة او عامة".

وصوت البرلمان في 25 تشرين الاول 2018 على 14 وزيرا من حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة، وصوت فيما بعد على ثلاثة وزراء آخرين وأرجأ التصويت على وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط لحين الاتفاق بين الكتل.

