برهم صالح: تطور العلاقات مع الأردن يعكس سعي العراق للانفتاح على أشقائه

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس ، ان العلاقات بين العراق والاردن تشهد تطوراً واضحاً وملموساً بفضل رغبة مسؤولي الدولتين على تميزها خدمة للشعبين الشقيقين، مشيرا الى ان الاتفاقيات التي وقعت بيننا وبين الاردن ستعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على بقية الدول المجاورة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



واضاف صالح بـ حسب البيان ان "الاتفاقات التي وقعت مؤخراً بين حكومتي البلدين وخطوات تنفذيها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه، بعدما تجاوز خطر الارهاب وانتصر بجدارة، بما يحقق الفوائد المرجوة منها وينعكس على المستوى الاقتصادي والتجاري فيهما".

من جانبه اشار الطروانة الى الدور المهم والفاعل للعراق في المنطقة وان انتصاره على عصابات داعش الارهابية، معتبراً زيارة سيادته للاردن نقطة انطلاق حقيقية لتصاعد ونمو هذه العلاقة"..

يذكر ان "رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة وصل يوم امس الاربعاء الى بغداد بزيارة رسمة.

