- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
افتتحت امانة بغداد، الخميس، نفق الشرطة امام حركة السير والمرور بعد اتمام اعمال الصيانة التي استمرت 29 يوما فقط .
وقالت الامانة في بيان، تلقت الخليج 365، إن "دائرة المشاريع احدى تشكيلات امانة بغداد انجزت اعمال التأهيل التي تتضمن صيانة مفاصل التمدد الارضية و الجدارية واعمال قشط الاسفلت القديم المتضرر وإكسائه بطبقة اسفلت سطحية".
واضافت ان "الاعمال تضمنت ايضا صيانة شبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ومنظومات الانارة واعمال طلاء الجدران والقالب الجانبي ليسهم بشكل كبير في تسهيل حركة السير والمرور في العاصمة بغداد".
وبينت ان "امانة بغداد وضعت خطة شاملة لصيانة جميع الأنفاق والبالغ عددها 14 نفق في العاصمة بغداد بعد إكمال الاجراءات الادارية والقانونية والمالية مبينة حرصها على ادامة وتأهيل الطرق والانفاق والمجسرات للمساهمة في معالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح نفق الشرطة ببغداد امام حركة السير والمرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.