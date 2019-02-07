بعد موافقة الداخلية.. وصول طلب تغيير لقب كاظم الساهر الى مديرية الجنسية العامة

الخليج 365/ بغداداعلن مدير الجنسية العامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي، الخميس، عن وصول طلب تغيير لقب الفنان كاظم الساهر الى المديرية، مبينا ان ذلك جاء بعد موافقة وزارة الداخلية على الطلب.

وقال الغرباوي في حديث لـ الخليج 365، ان "وزارة الداخلية وافقت على طلب تقدم به محامي الفنان كاظم الساهر لتغيير لقبة من السامرائي الى الساهر".

واضاف الغرباوي ان "طلب تغيير اللقب وصل الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة"، مشيرا الى انه "تم الايعاز باكمال الاجراءات الاعتيادية كحال باقي المعاملات الخاصة بذلك".



يشار الى ان عددا من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مرفقا مع مستمسكات تبين طلب الفنان كاظم الساهر بتغيير لقبه من السامرائي الى الساهر.

فيما اكدت مديرية الجنسية والاحوال المدنية، في الخامس من شباط الحالي، عدم وصول اي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه.

