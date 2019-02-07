بالصور.. الامانة تباشر برفع الكتل الكونكريتية من محيطها



باشرت امانة بغداد، الخميس، برفع الكتل الكونكريتية الموجودة حول مبناها وسط العاصمة. الخليج 365/ بغدادباشرت امانة بغداد، الخميس، برفع الكتل الكونكريتية الموجودة حول مبناها وسط العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية الموجودة حول مبنى الامانة قرب ساحة الخلاني وسط بغداد". واضافت الامانة ان "رفع الكتل سيسهم بتخفيف الزخم المروري الحاصل في المنطقة".









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