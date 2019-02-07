قيادي بالفتح يتهم جهة سياسية "معروفة" بـ"احتلال" مكتب ‎التشغيل النفطي في ذي قار

الخليج 365/ بغداداتهم القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير الدبي، الخميس، جهة سياسية "معروفة" لم يسمها بـ"احتلال" مكتب التشغيل النفطي في محافظة ذي قار.

وقال الدبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "‏مكتب ‎التشغيل النفطي في ذي قار محتل من قبل جهة سياسية معروفة تستخدمه لمصالحها الحزبية".

وأضاف، أن "هذا مخالف للمادة 20 أولاً من قانون العمل ‎المرقم 37 لعام 2015 المعدل، علما أن هذا المكتب من ضمن تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي المسؤولة رسميا عن هذا القطاع".

