البديري يحذر من مخطط لـ"تأجيج" الشارع ضد البرلمان

الخليج 365/ بغدادحذر النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الخميس، من مخطط تدعمه "جهات داخلية وخارجية" يهدف إلى "تأجيج" الشارع ضد مجلس النواب و"تكميم أفواه" أعضاء البرلمان.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك بعض الجهات التي تسعى لتأجيج الشارع وتحريكه ضد مجلس النواب بغية تكميم أفواه أعضائه خدمة لأجندات سياسية تريد الهيمنة على ثروات البلد"، مبيناً أن "تلك الجهات تعمل وفق مخطط مدروس ومدعوم من جهات خارجية وداخلية لا تريد مصلحة العراق وشعبه وتسعى لتحقيق أهدافها بشتى الطرق".



وأضاف البديري، أن "تلك الجهات تسعى لضرب النظام البرلماني بالعراق وتسعى لاستهداف أعلى سلطة تشريعية للسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي لخدمة أجنداتها"، محذرا الجماهير من "الانجرار خلف تلك الجهات وشعاراتها البراقة والخداعة لأنها بالنهاية ستصب بمصلحة تلك الجهات، والخاسر الأول فيها سيكون هي الجماهير التي صفقت لها دون دراية بحقيقتها".

وكان النائب عن تيار الحكمة علي البديري دعا، الأحد (3 شباط 2019)، العراقيين إلى الانتباه لمايجري في الكواليس من عمليات سرقة واستنزاف للثروات وتقاسم لمؤسسات الدولة، مشيرا الى ان هذا الملف يعتبر من "اخطر" ملفات الفساد والسطوة على مقدرات البلد وثرواته تنفذه ما وصفها بـ"مافيات من جماعات مسلحة غير منضبطة وخارجة عن القانون" ولا يتجرأ أي طرف للحديث عنها.

