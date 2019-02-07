برهم صالح: نسعى للاعفاء الضريبي للكتاب المستورد

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس الجمهورية، الخميس، عن سعيه للاعفاء الضريبي للكتاب المستورد، مبينا ان الناشرين والمؤلفين يعانون من عدم احترام حقوق الملكية خلال نشر كتبهم عبر شبكة الانترنيت.

وقال صالح خلال حضوره افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب وحضرته الخليج 365 "اننا نسعى للاعفاء الضريبي للكتاب المستورد"، مثمنا "دور الحكومة في قرارها بتخفيض الاعفاء الضريبي على الكتاب المستورد".



واضاف صالح ان "هناك معاناة للكتاب جراء بعض الاجراءات التي حدثت خلال الحصار وقوانين سابقة التي وضعها النظام الديكتاتوري السابق والذي قلل بموجبها التصدير واخراج الكتاب العراقي وبالتالي يجب الانتهاء منها من خلال تشريعات قانونية تحفظ حقوق التاليف والفكرية"، مؤكدا ان "الكتاب والمثقفين جزء اساس من الحياة اليومية لمدينة حفظ لها التاريخ وابناءها لها هذا الدور".

واشار صالح الى ان "الناشرين والمولفين يعانون ايضا من عدم احترام حقوق الملكية خلال نشر كتبهم عبر شبكة الانترنيت وبالتالي يجب مراعاتها ومراعات مستقبل الكتاب نشرا وتسويقا".

يذكر ان معرض بغداد الدولي داب خلال السنوات السابقة، على افتتاح معرض سنوي للكتاب يشارك فيه معظم الناشرين والكتاب في هذا المعرض من خلال عرض كتبهم الخاصة بهم.

