- 1/2
- 2/2
وجهت رئاسة البرلمان، الخميس، تنبيها الى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي.
وبحسب وثيقة تابعتها الخليج 365، فأن التنبيه جاء على خلفية تجاوز غيابات علاوي عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 (قانون مجلس النواب وتشكيلاته).
ودعت رئاسة البرلمان علاوي بعدم التغيب مستقبلا عن جلسات مجلس النواب، وهددت باتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون علاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توجه تنبيها الى اياد علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.