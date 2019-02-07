انسحاب موظفي لجنة المتابعة التابعة لمجلس الوزراء من الجمارك في كركوك

الخليج 365/ كركوكافاد مصدر مطلع في كركوك، الخميس، بان موظفي لجنة المتابعة التابعة لمجلس الوزراء انسحبوا من الجمارك في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "موظفي لجنة المتابعة التابعة لمجلس الوزراء انسحبوا من الجمارك في كركوك الشمالي والشرقي ".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "لم تعرف لغاية الان اسباب انسحاب الموظفين".

