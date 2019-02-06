الصحة: احدى مستشفيات بغداد استقبلت طفلة بعمر ست سنوات تعرضت لتعنيف خطير

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن استقبال احدى مستشفيات بغداد طفلة بعمر ست سنوات تعرضت لتعنيف خطير، فيما اشارت الى ان وضعها الصحي حرج.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طفلة بعمر ٦ سنوات وصلت الى احدى مستشفيات بغداد وقد تعرضت الى تعنيف خطير"، مبينا انه "على الفور تم تقديم كافة الاجراءات المنقذة للحياة حيث تبين انها تعرضت الى اصابات خطيرة متعددة قد تكون نتيجة اعتداء متعمد عليها".

واضاف البدر انه "تم تحويلها الى احدى وحدات العناية المركزة"، مشيرا الى ان "وضعها الصحي حرج حاليا".

وتابع ان "الوزارة استنفرت جهودها لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة لهذه الحالة"، موضحا انه "تم ابلاغ السلطات الامنية للتحقيق في الموضوع".