وزير الخارجية يدعو من واشنطن لمساعدة العراق للقضاء على خلايا "داعش" النائمة

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، دول العالم الى مساعدة العراق للقضاء على خلايا تنظيم "داعش" النائمة.
وقال الحكيم في كلمته اثناء اجتماع التحالف الدولي في واشنطن وتابعته الخليج 365، "نأمل في استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على داعش"، داعيا دول العالم الى "مساعدة العراق للقضاء على خلايا تنظيم داعش النائمة".
وأضاف الحكيم، أن "العراق عازم على تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة بشأن الجرائم التي ارتكبها داعش"، حاثا، الدول على "الالتزام بتعهداتها لتمويل إعادة الإعمار في العراق".
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