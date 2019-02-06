وتحدّث القائمون على المشروع عن جهود شخصية للمحكمة بإنجازه، مؤكدين في الوقت ذاته شموله لست محاكم، فضلا عن استعلامات للهيئة التمييزية.
الى ذلك، تسعى رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية، بحسب القائمين عليها، الى التخفيف عن كاهل المواطن خلال المراجعات اليومية لحسم الدعاوى القضائية بالسرعة الممكنة، فضلا عن تميز المشروع بإمكانية الاستعلام عن الدعاوى من صاحبها او من يخوله بذلك .
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محكمة استئناف واسط تفتتح الاستعلامات الالكترونية للتخفيف من الاجراءات الروتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.