بالفيديو: محكمة استئناف واسط تفتتح الاستعلامات الالكترونية للتخفيف من الاجراءات الروتينية

من اجل التخفيف عن كاهل المواطن وروتين المراجعات، افتتحت محكمة استئناف واسط الاستعلامات الالكترونية التي ستخفف بحسب المعنيين الكثير من الوقت والمراجعات، فضلا عن شفافية العمل .

وتحدّث القائمون على المشروع عن جهود شخصية للمحكمة بإنجازه، مؤكدين في الوقت ذاته شموله لست محاكم، فضلا عن استعلامات للهيئة التمييزية.

الى ذلك، تسعى رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية، بحسب القائمين عليها، الى التخفيف عن كاهل المواطن خلال المراجعات اليومية لحسم الدعاوى القضائية بالسرعة الممكنة، فضلا عن تميز المشروع بإمكانية الاستعلام عن الدعاوى من صاحبها او من يخوله بذلك .



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