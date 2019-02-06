باريس وطهران... "صافي يا لبن"!

اسماء السيد - أعلن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي يجري محادثات في باريس منذ يومين، أن إيران وفرنسا اتفقتا على تبادل السفراء، متوقعا أن يتم ذلك في القريب العاجل.

وقال عراقجي في تصريح على هامش مشاركته في الجولة السادسة من المحادثات السياسية بين طهران وباريس يوم امس الثلاثاء: ان تبادل السفيرين بين ايران وفرنسا يمكن ان يتم خلال الايام القادمة بعد ستة أشهر من غيابهما.

واضاف، لقد اتفقنا على تبادل السفراء وان هذا الامر يمكن ان يتم في القريب العاجل ولربما في غضون الايام القادمة.

وكان فرانسوا سنمو يشغل منصب السفير الفرنسي في إيران منذ 2016، لكنه عيّن في يونيو 2018 ممثلا خاصا للرئيس الفرنسي بالشأن السوري. كما أن السفارة الايرانية في باريس ظلت تدار من جانب القائم بالأعمال بعد عودة السفير السابق أبو القاسم دلفي إلى طهران.

صفعة لطهران

يذكر أن باريس كانت وجّهت صفعة لطهران، في يوليو الماضي، بعد أن اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهجوم استهدف مؤتمراً لمعارضين إيرانيين، نُظِم في فرنسا خلال يونيو الماضي.

وفرضت باريس عقوبات على وحدة تابعة لتلك الوزارة، وشخصين متهمين بالتورط في الخطة التي أحبطتها السلطات الفرنسية. وفي الوقت ذاته، اعتقلت هذه السلطات 3 أشخاص، خلال عملية "لمكافحة الإرهاب" استهدفت مركزاً شيعياً ومسؤوليه شمال البلاد.

وجاء الموقف الفرنسي المذكور، بعد يوم على سماح القضاء الألماني بتسليم بلجيكا الديبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي كان معتمداً لدى النمسا واعتُقل في ألمانيا، للاشتباه في تورطه بالتخطيط لتفجير خلال مؤتمر نظمته حركة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة في مدينة فيلبنت شمال فرنسا.

احباط خطة

وكانت بلجيكا أعلنت في 2 يوليو 2018 إحباط الخطة، واعتُقل آنذاك ثلاثة أشخاص، بينهم أسدي، وضُبطت سيارة تحوي متفجرات.

وأفادت تقارير بأن تلك المؤامرة جعلت باريس تمتنع عن تعيين سفير في طهران منذ أشهر، علماً أن فرنسا ودولاً أخرى أوروبية تسعى إلى إنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وقال ديبلوماسي فرنسي إن "تحقيقاً مطوّلاً ودقيقاً ومفصلاً لأجهزتنا، أتاح التوصل بوضوح ومن دون لبس، إلى تحميل وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء" في فيلبنت. وأضاف أن "إدارة العمليات في الوزارة أمرت" بتنفيذ الهجوم، عبر سعيد هاشمي مقدّم، نائب وزير الاستخبارات المكلّف ملف العمليات.