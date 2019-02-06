حقوق الإنسان في البصرة: الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة لانهاء التلوث البيئي

الخليج 365/ البصرةدعت إدارة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الأربعاء، الحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات فعلية للحد من التلوث البيئي في المحافظة، كما طالبت مجلس النواب بتشريع قانون لتعويض المصابين بالسرطان من جراء التلوث.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي ضمن بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المفوضية تكرر مطالبتها للحكومة المركزية بإعلان خطواتها لإنهاء التلوث في البصرة، وبخاصة التلوث الناجم عن عمليات استخراج النفط"، مبيناً أن "أي خطوات حكومية جادة بهذا الاتجاه لم تتخذ لغاية الآن".



ولفت التميمي الى أن "من تداعيات التلوث البيئي انتشار الأمراض السرطانية في المحافظة، وعلى الحكومة توفير العلاجات للمصابين بالسرطان بشكل فوري للتخفيف من معاناتهم"، مضيفاً أن "المفوضية تدعو مجلس النواب الى مطالبة الحكومة بتشريع قانون لتعويض المصابين بالسرطان من جراء التلوث".

وأشار التميمي الى أن "الحكومة المحلية في البصرة عليها اتخاذ موقف حاسم ازاء ازدياد حالات الإصابة بالسرطان بالتوازي مع ازدياد كميات النفط المستخرجة من أراضي المحافظة".

يذكر أن البصرة تشهد تلوثاً بيئياً خطيراً يعد من أسباب الإصابة بالأمراض السرطانية، ومن أبرز مصادر التلوث البيئي في المحافظة توسع المشاريع النفطية، وكثرة الألغام والمخلفات الحربية مع وجود مواقع ملوثة باليورانيوم المنضب من جراء قصفها خلال حرب الخليج الثانية، كما يعاني سكان البصرة منذ أعوام كثيرة من تلوث وملوحة المياه، والأنهار التي تخترق مركز المحافظة تحولت بسبب الإهمال الى قنوات للمجاري بعد أن كانت لمئات السنين من أبرز المعالم الجمالية للمدينة.