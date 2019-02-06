القبض على موظف بتهمة الرشوة في دائرة لكاتب العدل في البصرة

الخليج 365/ البصرةأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، القبض على موظف بتهمة الرشوة في دائرة كاتب العدل في قضاء الفاو، فيما تم إصدار أوامر قبض بحق متهمين آخرين في نفس القضية.

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "معلومات وردت الى شعبة مكافحة الإجرام في قضاء الفاو تفيد بوجود تعاملات مادية مشبوهة من قبل بعض موظفي دائرة كاتب العدل في القضاء، من حيث أخذ مبالغ مالية لقاء ترويج وكالات خاصة بالسيارات من دون حضور المالك الشرعي وتقديم المستمسكات الرسمية"، مبيناً أن "قاضي التحقيق المختص قرر بعد تدوين أقوال المخبرين تشكيل فريق عمل لضبط المتهمين بالجرم المشهود".



ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "تم توقيف أحد الموظفين بالجرم المشهود، وضبطت لديه مبالغ مالية، وعند تدوين أقواله اعترف صراحة بترويج وكالات ومعاملات في الدائرة التي يعمل فيها مقابل أخذ مبالغ بالتعاون مع الكاتب العدل في القضاء"، مضيفاً أن "المتهم تم توقيفه وفق المادة 307 من قانون العقوبات، كما تم إصدار أمر قبض بحق بقية المتهمين".

يذكر أن السلطات القضائية أعلنت في غضون الأعوام القليلة الماضية القبض على عدد من الموظفين في دوائر مختلفة بتهم تتعلق بتعاطي الرشوى، فضلاً عن اصدار أحكام بالسجن بحق متهمين بالفساد الإداري.

