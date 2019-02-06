برهم صالح: العراق اتخذ مساراً بالانفتاح في علاقاته عربياً واقليمياً ودولياً

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، أن العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوربي، مشيرا الى اتخاذ مسار بالانفتاح عربياً واقليمياً ودولياً.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له".

واكد صالح، بحسب البيان،ان "تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، مبيناً ان "العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة وموسعة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوربي عامة".

واشار الى ان "العراق اتخذ مساراً بالانفتاح في علاقاته عربياً واقليمياً ودولياً بعد ان حقق الانتصار على الارهاب".

وثمن رئيس الجمهورية "مشاركة ايطاليا في التحالف الدولي ضد الارهاب وتقديمها الاسناد للقوات الامنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الخدمية".

من جهته جدد رئيس الوزراء الايطالي "دعم بلاده لجهود محاربة الارهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي"، معرباً عن "سعادته بزيارة العراق"، ومشيداً "بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد".

وووفقا للبيان فقد "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وضرورة تفعيلها بين البلدين، الى جانب بحث آخر المستجدات والاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية".

كما اقام رئيس الجمهورية مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الايطالي، حضرها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود.