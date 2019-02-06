الطراونة يعلق على تصريحات وزير الاوقاف بشأن دخول الشيعة للاردن

الخليج 365/ بغدادعلق رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة، الاربعاء، على تصريحات وزير الاوقاف بشأن دخول الشيعة للاردن، مبينا ان هذه التصريحات فردية.

وقال الطراونة في تصريح صحافي خلال زيارته اليوم الى مبنى مجلس النواب العراقي، وتابعته الخليج 365، "اننا نرفض رفضا قاطعا تصريحات وزير الاوقاف الاردني بشأن منع زيارات دينية شيعية في الاردن".

واضاف الطراونة ان "هذه التصريحات فردية لاتعكس موقف المملكة الاردنية"، مشيرا الى انها لا تعبر عن رأي المؤسسات والحكومة الاردنية".



يذكر ان وزير الاوقاف الأردني محمد نوح ذكر في تسجيل فيديو نشر على وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي انه لن يسمح بزيارات "شيعية" الى الأردن للمقامات الدينية، معتبرا ان التقارب السياسي منفصل عن ذلك، فيما دعا الى تحصين المجتمع الأردني.