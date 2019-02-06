السيستاني يدعو الى حصر السلاح بالدولة ومواجهة الخطف والاغتيال

اسماء السيد - شدد المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة عمليات الخطف والاغتيال واعادة النازحين ومواجهة الفكر المتطرف وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لايذاء دول أخرى.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينسن بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعها في النجف (110 كم جنوب بغداد) الاربعاء مع المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني ان المرجع يرفض ان يكون العراق محطة لإيذاء الآخرين. واشارت الى انه يؤكد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ومنها عمليات الاغتيال والخطف وضرورة ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية.

وقال مكتب المرجع السيستاني في بيان صحافي على موقعه الالكتروني، اطلعت على نصه ""الخليج 365""، إن المرجع قد استقبل "جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق حيث ثمن جهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد.. متمنياً لها التوفيق في أداء مهمتها".

واشار السيستاني الى ان "امام الحكومة العراقية الجديدة مهامَّ كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة". وحذر من انه "اذا لم تغير الكتل السياسية من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فإنه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".

واضاف المرجع ان "العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها ويجب أن يكون هذا من اولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".

وأكّد السيستاني على ضرورة "الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية".

وقال إن "العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".

السيستاني يريد علاقات متوازنة للعراق مع مختلف الدول

ومن جهتها، قالت بلاسخارت إن المرجع السيستاني يطمح بأن تكون للعراق علاقات متوازنة مع مختلف الدول طالما تحترم تلك الدول سيادته .. موضحة انه اكد خلال اجتماعها معه على اهمية اعادة النازحين واعمار مناطقهم والوقوف ضد التصرفات الخارجة عن القانون ومتابعة فاعليها من الأفراد والمجموعات ومحاسبتهم من قبل الحكومة والقضاء .

ثم عبرت عن سعادتها بلقاء المرجع السيستاني، وقالت "سعدنا بلقاء السيد السيستاني الذي يمثل صوت العقل والحكمة".. موضحة انه "اعرب عن امله ان يرى ملامح القوة في الحكومة لاسيما في مكافحة الفساد".

واضافت ان "السيد السيستاني شدد على ضرورة تحسين الخدمات"، منوها الى ان "الصراع على المكتسبات بين السياسيين لن يسمح بالتقدم".

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جینین ھینیس بلاسخارت قد وصلت اليوم الأربعاء إلى مدينة النجف وعقدت اجتماعها مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

يشار الى ان بلا سخارت تسلمت منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في 17 ديسمبر عام 2018 بعد أن تم اختيارها وتعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في31 أغسطس من العام نفسه.