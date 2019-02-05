عبد المهدي: نرفض استخدام العراق من اية دولة ويجب التراجع عن تصريحات واشنطن الاخيرة

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على رفض استخدام العراق من قبل اية دولة اخرى، نافيا وجود قواعد عسكرية امريكية في العراق.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "لا توجد قواعد عسكرية امريكية في العراق، بل هناك مدربون في اطار التحالف الدولي"، مستدركا "نختلف مع الجانب الامريكي بشأن التصريحات الاخيرة ونحن نرفض هذا المفهوم وهذه التصريحات غير مفيدة ويجب التراجع عنها".



واكد عبد المهدي على "رفض استخدام العراق من قبل اي دولة ضد دولة اخرى، ولا يجب ان يكون العراق طرفا في اي معركة بين دولتين".

ولفت عبد المهدي، الى انه "في اجتماع مجلس الوزراء قدمنا البرنامج الحكومة، ووقت على هذا العهد او الوثيقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح قبل ايام لقناة "سي بي أس" الأمريكية أن جزءا من القوات التي سيسحبها من سوريا سيبقى في العراق لمراقبة إيران، التي وصفها بـ "دولة شريرة" تشكل مشكلة للمنطقة، حسب قوله.