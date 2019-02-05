دولة القانون تنفي نقل الخزعلي لوزارة اخرى وتؤكد استمراره بمنصبه وكيلا اقدم للداخلية

الخليج 365/ بغدادنفى ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، نقل الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي لوزارة اخرى، مؤكدا استمراره بمنصبه.

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري في حديث لـ الخليج 365، إن "عقيل الخزعلي يمارس اعماله بشكل طبيعي كوكيل اقدم لوزارة الداخلية ولا يوجد اي حديث او حوارات حول الوكالات او الدرجات الخاصة او الهيئات المستقلة وكل ما يطرح حاليا بهذا الشان هي محاولات لخلط الاوراق وتعكير جو الود والتقارب بين القوى السياسية".



ونفى النوري، "ما تم تناقله من احاديث بشأن نقل الخزعلي الى وزارة الصحة وتعيين بديل عنه بوزارة الداخلية".