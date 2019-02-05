مدير الجنسية يؤكد عدم وصول اي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه

اكدت مدير الجنسية والاحوال المدنية، الثلاثاء، عدم وصول اي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه.
وقال مدير الاحوال المدنية والاقامة والجوازات اللواء هيثم الغرباوي في حديث لـ الخليج 365، "لم يصل الينا اي طلب من الفنان كاظم الساهر بخصوص تغيير اللقب"، مبينا انه "في حال كان الطلب رسميا ومستحصل موافقة به من الوكيل الاقدم، فعلى المحامي التوجه الى المديرية ومعه موافقة الوكيل ولا نمانع من تغيير اللقب".
يشار الى ان عددا من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مرفقا مع مستمسكات تبين طلب الفنان كاظم الساهر بتغيير لقبه من السامرائي الى الساهر.
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