اتفاق كردي على عقد جلسة لمجلس كركوك يوم 18 من الشهر الحالي

الخليج 365/ كركوكاتفق الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، الثلاثاء، على عقد جلسة لبرلمان الاقليم، واخرى لمجلس محافظة كركوك في تاريخ 18 شباط 2019.

وقال مراسل الخليج 365، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عقدا ، اليوم، اجتماعا في اربيل لحسم عدة ملفات منها تشكيل حكومة اقليم كردستان ومنصب محافظ كركوك.



وأوضح أن ابرز الاتفاقات التي نتجت عن الاجتماع هي عقد جلسة يوم 18 من الشهر الجاري لبرلمان اقليم كردستان، وايضا عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك لاختيار محافظ جديد، في الموعد ذاته، مشيرا الى أن جلسة كركوك سيحضرها الحزب الديمقراطي الذين غادروا كركوك في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٧.

هذا وعقد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع، نقلته وسائل اعلام كردية، انه "في الايام القليلة المقبلة ستبدأ لجنة مشتركة من الحزبين في اعداد المشروع السياسي لحكومة اقليم كردستان المقبلة، مبينا انه سيتم بذل الجهود لكي تنتهي اللجنة من اعداد تلك الورقة والبرنامج الحكومي في وقت قصير وخلال هذا الاسبوع.

واكد بيره انه سيسعى مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان "كركوك تُعد أكثر محافظة غير مستقرة أمنيا في العراق وكذلك، مؤكدا انه "يسعى لإيقاف عمليات التعريب التي تشهدها المحافظة.

وضم الاجتماع قيادات في الصف الاول للحزبين بإشراف مباشر من نيجيرفان بارزاني النائب الاول لزعيم الحزب الديمقراطي، وكوسرت رسول علي نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني.

