مفتشية الداخلية: تورط ضباط بتهريب مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية

الخليج 365/ بغدادكشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن "تورط" ضباط في الوزارة بـ"تهريب" مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية إلى شمال العراق.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي كلف مكتبه في مديرية شرطة الطاقة بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر المفتشية الخاصة والتي أفادت بقيام غرفة عمليات النفط والطاقة والتي يترأسها عدد من ضباط وزارة الداخلية بترويج كتاب مزور تابع لوزارة الصناعة والمعادن والخاص بنقل مشتقات نفطية بمقدار مليون وثمانية آلاف لتر (تهريب) من مصفى الدورة الى منطقة كفري في شمال العراق".



وأضاف البيان، أن "فريق العمل المشكل من قبل مفتش عام الداخلية برئاسة مدير مكتب تفتيش شرطة الطاقة تمكن من ضبط الكتاب المزور والبرقيات التي استحصلت من الجهات المختصة بالموافقة على سير الصهاريج الناقلة للمنتوجات النفطية والبالغ عددها بحدود 50 صهريجاً سعة الصهريج الواحد 36 ألف لتر".

وتابع، أن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الصناعة للاستعلام عن صحة صدور الكتاب من الوزارة وأجابت مفتشية الصناعة بعدم صدوره من وزارتهم وأنه مزور، فيما اثبتت التحقيقات التي أجرها فريق العمل أن الصهاريج قد عبرت الى شمال العراق عبر سيطرتي الشعب والرستمية".

وأشار البيان، إلى أن "المفتش العام لوزارة الداخلية شكل مجلساً تحقيقياً بالقضية لمعرفة المتورطين فيها لتسليمهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم لحين الانتهاء من التحقيق".

