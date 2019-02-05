بالفيديو: حقول الدواجن معرضة للإغلاق والكساد يخيّم على المنتجات

أسباب اخرى سياسية تحدث عنها المتظاهرون، تخص استيراد واحتكار المواد الاولية من قبل جهات وصفوها بالمسنودة، تتحكم بسوق الدواجن لمصالحها الشخصية.
ويشار الى أن ما يتم انتاجه محليا من مادتي البيض والدجاج، يسد حاجة السوق ويحقق الاكتفاء الذاتي، بحسب ما اكد اصحاب حقول الدواجن.
وقد طالب المتظاهرون بفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة، حتى يتم التنافس بين البضاعتين بطريقة عادلة، وكذلك حماية للمنتوج الوطني .
يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
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