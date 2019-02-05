نائبة تدعو المجلى الأعلى لمكافحة الفساد إلى القضاء على اللجان الاقتصادية بالوزارات

الخليج 365/ بغداددعت النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي، الثلاثاء، الحكومة لفتح جميع ملفات الفساد السابقة وبجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشددة على ضرورة أن يكون القضاء على اللجان الاقتصادية في الوزارات هي الخطوة الأولى للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وقالت الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء ينبغي أن تكون لديه رؤية حقيقية لآليات مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين واسترداد الأموال العراقية التي نهبت طيلة الفترات السابقة، وينبغي إبعاد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن التأثيرات السياسية".



وأضافت، أن "الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتحرك من خلالها المجلس هي القضاء على اللجان الاقتصادية الموجودة بالوزارات والتي استهلكت مواردها واستنزفت كل مواردها لمنفعة بعض الأحزاب على حساب المصالح العامة"، مشيرة إلى أن "البنى التحتية والخدمات والطرق عانت كثيرا بسبب الفساد رغم صرف أموال طائلة عليها وأصبحت متهالكة وبحاجة لنهضة عمرانية كبيرة وهي لن تتحقق ما لم يتم القضاء على الفساد".

وأكدت الموسوي، على "ضرورة أن تفتح جميع ملفات الفساد وبكل وزارة أو مؤسسة حكومية وخاصة ملفات النفط والنقل والصحة والتربية والبلديات وجميع ملفات الفساد السابقة التي كان سببها الفساد السياسي والتدخل السياسي ومنع محاسبة الفاسدين".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

