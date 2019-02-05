بالفيديو: الوضع في فنزويلا ضمن أبرز الأحداث الدولية!

كثير من الأحداث تحصل كل يوم حول العالم. وفي هذا السياق، ولكي يبقى جمهور السومرية على اطلاع بكل ما يدور من حولهم، نقدم اليكم أبرز الأحداث الدولية في دقيقة.

مادورو يرفض المهلة الأوروبية ويدعو لانتخابات تشريعية.

ومن جهتها، تعطّل إيطاليا بيانا أوروبيا يعترف بغوايدو.

أما كندا فتعلن تأييدها التام لغوايدو.

بينما روسيا تهدد أميركا برد عسكري بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ.

وواشنطن تستعد لإرسال 3750 جندياً إضافياً إلى الحدود مع المكسيك.

وفي سياق منفصل، وفد أفغاني برئاسة كرزاي إلى موسكو لمفاوضة طالبان.

الى ذلك، تحدد إسرائيل موعدا لزيارة نتنياهو إلى المغرب.

وبالنسبة للأحداث في السودان، فإن تجمع المهنيين المعارض يدعو إلى تظاهرات جديدة.

وبالنسبة لبريطانيا وإسبانيا، فهي تعترفان بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا للبلاد.

وأخيرا، في الصومال: "انفجار قوي" في سوق قريبة من مباني بلدية مقديشو.

يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.

