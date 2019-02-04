مبعوث بوتين يبحث في بغداد تطوير حقولها النفطية وأمن المنطقة

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي بوتين في بغداد اليوم مع رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين مواجهة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ومشاركة روسيا في تطوير حقول النفط والغاز العراقية.

وخلال اجتماع الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد الاثنين مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف فقد اكد ضرورة تظافر الجهود الاقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.. مثمناً دور روسيا في مكافحة الارهاب.

وشدد على حرص العراق على توسيع علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع روسيا مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته ""الخليج 365"".

من جانبه نقل بوغدانوف الذي وصل الى بغداد مساء امس تأكيدات الرئيس الروسي بدعم بلاده للعراق والرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

فيديو لقاء صالح مع مبعوث بوتين:

ومن جهته بحث رئيس الوزراء عادل عبد المھدي مع المبعوث الروسي علاقات البلدين في مختلف المجالات وعقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية العراقية الروسية المشتركة في بغداد في ايار مايو المقبل وتطورات الاوضاع في المنطقة.

واكد بوغدانوف لعبد المهدي دعم القيادة الروسية للحكومة العراقية والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

ومن جانبه اعرب عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تابعته ""الخليج 365"" عن "اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين وتثمينه لموقف روسيا الداعم للعراق مؤكدا حرص بلاده على توسيع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري ومشاركة روسيا في تطوير حقول النفط والغازالعراقية.

وأشاد عبد المهدي بالدور الروسي وعلاقات موسكو المتوازنة مشيرا الى ان ذلك يسهم بتدعيم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشارك في المباحثات من الجانب الروسي الیكسي سولوماتین نائب رئیس دائرة الشرق الأوسط وشمال افریقیا لوزارة الخارجیة ویوري شافرانیك رئیس اتحاد منتجي النفط والغاز وغیسى غوتشیتل المدیر العام لشركة "سویوز نفت غاز" وماكسیم ماكسیموف سفیر روسیا الاتحادیة لدى العراق.. ومن الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان ووكيل وزير الخارجية نزار الخيرالله والسفير العراقي في موسكو حيدر العذاري، وعدد من المستشارين.

10 مليارات دولار استثمارات روسية في مجالي النفط والغاز العراقيين

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد زار موسكو في 30 من الشهر الماضي وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ان البلدين سحتفلان قريبا لمناسبة مُرُور (75) عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين منوها الى ان هذا العام سيشهد توقيع العديد من مُذكّرات التفاهم والبرامج المُشترَكة بين البلدين.

واشار الى انه ناقش مع لافروف الاستعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المشتركة في بغداد، منتصف شهر أيار مايو المقبل واجتماعات الفرق الفنية الأربعة المنبثقة عنها المتعلقة بالاستثمار والنقل، والطاقة، والصناعة.. اضافة الى ملفّ التعاون الستراتيجيِّ العسكريِّبين البلدين واستمرار التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.

ودعا الشركات الروسيَّة للدخول بقوة إلى العراق للاستثمار في مُختلِف المجالات، مُبدِياً استعداد الحكومة العراقـيَّة لتقديم التسهيلات، وتوفير الظروف المُلائِمة، والبيئة الاستثماريَّة المُشجِّعة للعمل.

وتقول مصادر روسية أن آفاقاً جديدة ظهرت أمام شركات روسية أخيراً للعمل في العراق وفي مقدمها قطاع الغاز المحلي.. مؤكدة اهتمام الشركات الروسية بالدخول إلى عدد من المشاريع في هذا القطاع.

واوضحت ان شركات رائدة روسية مثل "غازبروم نفط" و "لوك أويل" تساهم في شكل كبير في قطاع النفط العراقي.. مشيرة الى ان قيمة الاستثمارات الروسية في هذا المجال تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأمل ماكسيموف بـ «عقد اجتماع لجنة فرعية روسية- عراقية للطاقة في موسكو في وقت قريب»، للبحث في سبل تفعيل العمل المشترك في مجال الطاقة والغاز العراقي.