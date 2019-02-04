حمودي: زمن الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط قد انتهى

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الاثنين، ان زمن الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد انتهى بعد تحقيق الانتصارات على"داعش"وبإرادات وطنية، فيما اشار مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى أن اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعها المقبل في بغداد الشهر المقبل.

وقال حمودي خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا ميخائيل بوغدانوف، إن "الولايات المتحدة تنصلت من التزاماتها بالاتفاقيات الدولية ولديها محاولات لفرض الهيمنة على العالم"، مؤكدا أن "زمن الهيمنة الأمريكية في المنطقة قد انتهى، بعد تحقيق الانتصارات على داعش بارادات وطنية".



وأضاف حمودي، "نُشيد بالتطور الحاصل في العلاقات العراقية الروسية، وهناك امل في تعزيز هذه العلاقات وفي المجالات كافة"، لافتا الى أن "امريكا أينما حلت جلبت معها الدمار والخراب وهذا ما رأيناه في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن".