بالفيديو: عمليات بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن منطقة بارك السعدون

وفي هذا السياق، رحّب الاهالي في المنطقة بقرار رفع الكتل الكونكريتية واعادة افتتاح الطرق اذ سيتمكنون من التنقل بصورة اسهل.
وتقضي التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء بافتتاح جميع الطرقات التي اغلقت لاسباب امنية في وقت سابق، كمؤشر ايجابي على فرض الامن داخل العاصمة بغداد، واستتبابه.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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