التقاعد تباشر بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط



اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاثنين، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط من العام الحالي. الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاثنين، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط من العام الحالي. وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة باشرت بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شباط 2019 وكذلك دفع مكافآت المتقاعدين العسكريين من منتسبي الجيش العراقي الجديد وقوى الأمن الداخلي ممن جرت إحالتهم إلى التقاعد في شهر ١١ / ٢٠١٨ وشهر ١ / ٢٠١٩ مع صرف فروقات رواتب الشهداء وضحايا الارهاب بأثر رجعي".





واضافت الهيئة، أنه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".

واضافت الهيئة، أنه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".

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