بالفيديو: ما هي الطرقات التي فتحت بشكل كامل في الكرادة؟

أيام قليلة وتفتح الكرادة بشكل كامل أمام المواطنين، وثمة بعض الاجراءات الأمنية التي ستتخذها القوات الامنية خلال الأيام المقبلة من أجل رفع السيطرات بشكل كامل.

وتجدر الاشارة الى ان القوى الأمنية والاستخباراتية تقوم بواجباتها للاطمئنان على حركة المرور والمحال التجارية الموجودة في المنطقة، كما سيتم زرع عدد من الاستخبارات لمراقبة الشارع بصورة عامة.

ويذكر أن هناك حملة لازالة الكتل الكونكريتية من جميع مناطق بغداد، ولا سيما من منطقة الكرادة التي اختنقت منذ فترات طويلة.



لمزيد من التفاصيل حول الشوارع التي فتحت في الكرادة، يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.