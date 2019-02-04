شركة تعبئة الغاز تنفي اندلاع حريق في احد معاملها ببغداد

الخليج 365/ بغدادنفت شركة تعبئة الغاز التابعة الى وزارة النفط، الاثنين، اندلاع حريق في احد معاملها في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.

وقال مسؤول العلاقات في الشركة مهدي النوري لـ الخليج 365، "ننفي اندلاع اي حريق في محطة او معمل للغاز"، مشيرا الى أن "تلك الانباء كانت غير دقيقة".

وأوضح النوري أن "الحريق اندلع في منزل مجاور لساحة غاز منفصلة عن المعمل".



الى ذلك، اوضح معاون مدير عام شركة تعبئة الغاز ازهر فاضل، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "ماحدث في الحي المذكور كان حادثاً عرضياً ادى الى اندلاع حريق في دور احد الباعة الجوالين بسبب مدفأة نفطية".

وكان مصدر امني أفاد، في وقت سابق، بأن فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع داخل محطة غاز بحي المعلمين ضمن منطقة الفضيلية، شرقي بغداد.